Какие регионы Казахстана самые убыточные для автовладельцев и страховщиков

Ряд регионов Казахстана автостраховщики считают самыми убыточными, тарифы на страховки в этих областях будут самыми высокими, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева отметила, что рассматривается вопрос введения дифференцированных тарифов на автострахование в Казахстане.

Размер тарифов будет зависеть от так называемого "коэффициента убыточности"



"Постановлением Агентства на основании анализа статистических данных будут определяться коэффициенты убыточности в зависимости от реальной статистики аварийности в регионах. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше будет страховой тариф. Между тем, статистика за последние 5 лет показывает, что во всех регионах убыточность разная. Например, коэффициент региональной убыточности по СКО составляет порядка 20%, а по городу Астана – 61%. Это данные 2021 года, статистика 2022 года еще хуже". Мария Хаджиева

По ее словам, в результате введения гибкой ставки тарифов на автострахование тарифы в большинстве регионов будут снижены. В то же время, в таких городах, как Астана и Алматы, из-за высокой аварийности тарифы останутся на том же уровне.

Также высокий тариф будет складываться из-за большой стоимости в регионе услуг по восстановлению автотранспорта и стоимости стали, которая также учитывается при оценке ущерба автотранспорту.

Ранее сообщалось, что 23 февраля на автодороге Самара – Шымкент близ поселка Маржанбулак столкнулись 11 автомобилей.