Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане предлагают провести амнистию статистики

статистика Фото: pixabay
Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Юлия Энгель на круглом столе в Сенате 23 февраля озвучила основные проблемы, которые сдерживают эффективность межбюджетных отношений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Юлия Энгель сообщила, что они идентифицировали основные проблемы, которые сдерживают эффективность межбюджетных отношений.
"Главное – нужна амнистия статистики. Сейчас это не фундамент для планирования расходов как должно быть, а минное поле, когда не знаешь какие данные действительные, какие завышенные или заниженные и во сколько раз. Только имея четкую картину можно принять проблему и выработать эффективные инструменты ее преодоления". Юлия Энгель
Указала она и на высокую зависимость регионов от финансовой поддержки центра. Так, по ее данным, в настоящее время доля субвенций и целевых трансфертов из республиканского бюджета составляет порядка 60% в доходах местных бюджетов.
"Даже при выделении этих средств в полном объеме закоренелые проблемы в регионах не решаются".Юлия Энгель
Между тем, по ее словам, планирование расходов трансфертов общего характера никем не обосновывался. Отдельные из них одобрялись, отметила спикер, республиканской бюджетной комиссией, но без научного обоснования.
"Статистика приукрашена, доверия к ней нет, специфичные проблемы регионов и их острота зачастую не учитываются при планировании бюджета в центре. Отсюда и справедливая критика об оторванности центральных госорганов от местных реалий". Юлия Энгель
Она сообщила, что очень важно использовать при расчете трансфертов общего характера достоверные и актуальные данные по состоянию социально-инженерной инфраструктуры в разрезе всех территориальных единиц, от области до села. Инвентаризация таких данных должна, по ее мнению, носить системный характер, хотя бы не реже одного раза в три года.

Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем.
    

Читайте также

Шесть зданий "заминировали" в Алматы

Сельский аким совершил героический поступок – спас порядка 70 человек

Какие налоги могут передать в местные бюджеты, рассказал вице-министр нацэкономики

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Таджикистане, толчки ощущались в Алматы
квартира, ОСИ
Не ОСИ и КСК: новую форму управления жилыми домами вводят в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления