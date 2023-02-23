В Казахстане предлагают провести амнистию статистики

Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Юлия Энгель на круглом столе в Сенате 23 февраля озвучила основные проблемы, которые сдерживают эффективность межбюджетных отношений, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Юлия Энгель сообщила, что они идентифицировали основные проблемы, которые сдерживают эффективность межбюджетных отношений.

"Главное – нужна амнистия статистики. Сейчас это не фундамент для планирования расходов как должно быть, а минное поле, когда не знаешь какие данные действительные, какие завышенные или заниженные и во сколько раз. Только имея четкую картину можно принять проблему и выработать эффективные инструменты ее преодоления". Юлия Энгель

Указала она и на высокую зависимость регионов от финансовой поддержки центра. Так, по ее данным, в настоящее время доля субвенций и целевых трансфертов из республиканского бюджета составляет порядка 60% в доходах местных бюджетов.



"Даже при выделении этих средств в полном объеме закоренелые проблемы в регионах не решаются". Юлия Энгель

Между тем, по ее словам, планирование расходов трансфертов общего характера никем не обосновывался. Отдельные из них одобрялись, отметила спикер, республиканской бюджетной комиссией, но без научного обоснования.



"Статистика приукрашена, доверия к ней нет, специфичные проблемы регионов и их острота зачастую не учитываются при планировании бюджета в центре. Отсюда и справедливая критика об оторванности центральных госорганов от местных реалий". Юлия Энгель

Она сообщила, что очень важно использовать при расчете трансфертов общего характера достоверные и актуальные данные по состоянию социально-инженерной инфраструктуры в разрезе всех территориальных единиц, от области до села. Инвентаризация таких данных должна, по ее мнению, носить системный характер, хотя бы не реже одного раза в три года.



