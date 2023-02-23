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Более 3,4 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

машины Фото: УВП Астаны
Коммунальные службы Астаны с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли более 3,4 млн кубометров снега, что равно 276 988 рейсам, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении внутренней политики, ежедневно в снегоуборочных работах задействуют около 2 тыс. рабочих.

В столице в эти дни наблюдается снегопад. Только за ночь с 22 на 23 февраля из города вывезли 17,5 тыс. кубометров снега, или 1358 рейсов. С утра четверга в снегоуборочных работах заняты более 2 тыс. дорожных рабочих и около тысячи единиц спецтехники.


спецтехника

Фото: УВП Астаны

"В связи с неустойчивыми погодными условиями и перепадами температур на улице образуется гололед. Жителям и гостям города следует соблюдать правила безопасности при гололедице и быть осторожными. Для комфортного передвижения граждан дороги, тротуары и улицы посыпаются пескосоляной смесью", – отметили в управлении.


спецтехника

Фото: УВП Астаны

Ранее сообщалось, что сильный зимний шторм принес обильный снегопад в северные районы США, где власти настоятельно попросили жителей оставаться дома и предупредили, что автомобильное движение будет почти невозможно.

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