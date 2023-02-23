Центральные штаты США парализовала жуткая буря

Сильный зимний шторм принес обильный снегопад в северные районы США, где власти настоятельно попросили жителей оставаться дома и предупредили, что автомобильное движение будет почти невозможно, сообщает Zakon.kz.

50 миллионам человек выдали рекомендации о действиях при непогоде. Буря охватила большие районы запада и севера США, но ожидается, что шторм накроет и восточные штаты, сообщает NBC News.



Шторм привел к отключению электричества в Калифорнии, закрытию автомобильной магистрали между штатами Аризона и Вайоминг.

По прогнозам, стихийное бедствие продлится в течение нескольких дней. Резкое понижение температуры воздуха прогнозировали в среднеатлантических штатах, а в некоторых местах ожидается падение температуры.



Школы в Дакоте, Миннесоте и Висконсине были закрыты. По меньшей мере 2770 авиарейсов отменили или задержали.

Даже на севере страны, в области, привыкшей к штормам, снегопад может стать историческим. В некоторых частях Миннесоты и Висконсина может выпасть до 51 сантиметра снега.

В декабре 2022 года сильный зимний шторм унес жизни по меньшей мере 50 человек. Тогда без электричества в США остались до 1,8 млн домов, тысячи рейсов отменили или задержали. В Канаде обесточены по меньшей мере 140 тыс. домов, большинство из них в провинциях Онтарио и Квебек.