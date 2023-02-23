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В ЗКО вертолет совершил жесткую посадку

казавиаспас Фото: kazaviaspas.kz
В Западно-Казахстанской области при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспас", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, причины будут устанавливаться специалистами, которые уже выехали на место.

"Естественно, что мы относимся к таким фактам со всей серьезностью. Борт застрахован, периодическое техническое обслуживание проходил в январе 2023 года. С экипажем проведены телефонные переговоры, все находившиеся на борту живы", – рассказал Иманкулов.

Отмечается, что на проведение каких-либо спасательных операций эта ситуация не повлияет. Спасательные подразделения МЧС, в том числе авиация, несут службу в штатном режиме.

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