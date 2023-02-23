В Алматы полиция проверила пять "заминированных" зданий
Фото: Zakon.kz
Как рассказал официальный представитель ДП Алматы, по пяти объектам информация о заминировании оказалась ложной, сообщает Zakon.kz.
Проверка в одном из банков все еще продолжается.
Ранее сообщалось, что шесть зданий в городе заминировали. На место выехали экстренные службы. Были задействованы саперные подразделения и другие специалисты.
Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и оказывать содействие.
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