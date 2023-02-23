В Алматы полиция проверила пять "заминированных" зданий

Как рассказал официальный представитель ДП Алматы, по пяти объектам информация о заминировании оказалась ложной, сообщает Zakon.kz.

Проверка в одном из банков все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что шесть зданий в городе заминировали. На место выехали экстренные службы. Были задействованы саперные подразделения и другие специалисты.

Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и оказывать содействие.