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В Алматы полиция проверила пять "заминированных" зданий

машина Фото: Zakon.kz
Как рассказал официальный представитель ДП Алматы, по пяти объектам информация о заминировании оказалась ложной, сообщает Zakon.kz.

Проверка в одном из банков все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что шесть зданий в городе заминировали. На место выехали экстренные службы. Были задействованы саперные подразделения и другие специалисты.

Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и оказывать содействие.

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