Новый глава полиции Алматы высказался о работе Арыстангани Заппарова

В Алматы официально проводили бывшего главу Департамента полиции (ДП) города Арыстангани Заппарова, назначенного на должность начальника ДП Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство служб и подразделений департамента, личный состав и ветераны органов внутренних дел.

"Арыстангани Расилханович проделал в Алматы большую и системную работу. Под его руководством усилилась профилактика правонарушений, повысился уровень открытости полиции и доверия со стороны граждан. Мы благодарим его за службу городу и желаем успехов на новом ответственном участке", – отметил в своем выступлении глава полиции Алматы Айдын Кабдулдинов.

Арыстангани Заппаров рассказал, что Алматы стал для него важным этапом в службе.

"Благодарю личный состав, ветеранов, всех горожан за поддержку и доверие. Уезжая, я уверен: алматинская полиция и дальше будет уверенно стоять на страже закона и порядка", – отметил он.

9 января стало известно, что в Алматы назначен новый начальник полиции – Айдын Кабдулдинов.