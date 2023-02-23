Стали известны подробности жесткой посадки вертолета в ЗКО

Фото: kaztransoil.kz

Инцидент произошел в 16:05. Вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска, сообщает Zakon.kz.

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