Стали известны подробности жесткой посадки вертолета в ЗКО
Фото: kaztransoil.kz
Инцидент произошел в 16:05. Вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал директор Департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов, на борту воздушного судна находился 1 работник АО "КазТрансОйл" и 4 члена экипажа АО "Казавиаспас".
"По предварительной информации, жертв нет. В соответствии с долгосрочным договором от 28 декабря 2021 года АО "Казавиаспас" оказывает АО "КазТрансОйл" авиационные услуги", – отметил Ильясов.
Ранее сообщалось, что при выполнении облета магистрального нефтепровода совершил жесткую посадку вертолет "Казавиаспас".
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