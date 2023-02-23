Павлодарец поджег квартиру и выпрыгнул с пятого этажа

Житель Павлодара поджег свою квартиру и выпрыгнул с пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 23 февраля по улице Айманова. По сообщению, мужчина состоит на учете в ОПНД и склонен к суициду. К моменту приезда спасателей он не открывал дверь.

"После вскрытия было установлено, что мужчина поджег квартиру и выпрыгнул из окна. По прибытии противопожарной службы ДЧС было установлено, что происходит горение домашних вещей, мебели на площади 20 кв. м. В 18:55 пожар ликвидирован", – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

На месте работали ГУ "СПиАСР" (17 сотрудников и 5 единиц техники), ОСО, ЦМК.

36-летний мужчина был госпитализирован с предварительным диагнозом "переломы правой руки и ноги".

21 февраля в Павлодаре конфликт между знакомыми закончился огнестрельным ранением 43-летнего павлодарца.