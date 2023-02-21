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В Павлодаре конфликт между знакомыми привел к огнестрельному ранению

форма Фото: polisia.kz
В Павлодаре конфликт между знакомыми закончился огнестрельным ранением 43-летнего павлодарца, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 18 февраля. Согласно информации ДП региона, мужчину доставили в больницу около 20:30.

"Установлено, что инцидент произошел в частном секторе поселка Зеленстрой с участием его знакомых", - говорится в сообщении.

По факту начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Полиция ищет всех причастных к преступлению.

9 февраля в Алматинской области задержали подозреваемых в попытке убийства 50-летней женщины.

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Елена Беляева
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