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В 11 регионах страны из-за непогоды закрыты трассы

зима Фото: pixabay
В 11 регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", на дорогах производятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедом.

"Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение для всех видов транспортных средств за пределы Астаны во всех направлениях закрыто.

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Елена Беляева
Казавтожол Казахстан
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