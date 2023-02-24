В 11 регионах страны из-за непогоды закрыты трассы

В 11 регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", на дорогах производятся масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедом.



"Ограничения действуют в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение для всех видов транспортных средств за пределы Астаны во всех направлениях закрыто.

