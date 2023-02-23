Столичные полицейские обратились к астанчанам

Пресс-служба ДП города Астаны обратилась к жителям и гостям столицы в связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков и гололедом, сообщает Zakon.kz.

Полицейские призвали воздержаться от поездок.

"Движение для всех видов транспортных средств за пределы города во всех направлениях закрыто. Будьте максимально осторожными и внимательными!" Пресс-служба ДП города Астана

Отметим, что в Акмолинской области в связи с порывистым ветром, обильным верховый снегом, гололедом и видимостью 0-50 м, закрыто движение для общественного и грузового транспортных средств на участке автодорог республиканского значения:

Кокшетау-Атбасар, от Кокшетау до Атбасара;

Екатеринбург - Алматы, от поселка Жаксы до города Астраханка;

Костанай-Аулиеколь-Сурган, от границы Костанайской области до поселка Сурган

Жезказган-Петропавловск, от поселка Бузулук до поселка Сурган;

Жаксы-Есиль-Бузулук, от города Жаксы до поселка Бузулук.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки дорог на четырех республиканских трассах.



Позже было закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Астана - Петропавловск на участке от Астаны до Щучинска. А также: Астана - Ерейментау - Шидерты, на участке от Астаны до границы Павлодарской области; Екатеринбург - Алматы, на участке от Астаны до станции Анар.