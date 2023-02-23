Столичные полицейские обратились к астанчанам
Полицейские призвали воздержаться от поездок.
"Движение для всех видов транспортных средств за пределы города во всех направлениях закрыто. Будьте максимально осторожными и внимательными!"Пресс-служба ДП города Астана
Отметим, что в Акмолинской области в связи с порывистым ветром, обильным верховый снегом, гололедом и видимостью 0-50 м, закрыто движение для общественного и грузового транспортных средств на участке автодорог республиканского значения:
- Кокшетау-Атбасар, от Кокшетау до Атбасара;
- Екатеринбург - Алматы, от поселка Жаксы до города Астраханка;
- Костанай-Аулиеколь-Сурган, от границы Костанайской области до поселка Сурган
- Жезказган-Петропавловск, от поселка Бузулук до поселка Сурган;
- Жаксы-Есиль-Бузулук, от города Жаксы до поселка Бузулук.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области в связи с метелью и ограниченной видимостью закрыты участки дорог на четырех республиканских трассах.
Позже было закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Астана - Петропавловск на участке от Астаны до Щучинска. А также: Астана - Ерейментау - Шидерты, на участке от Астаны до границы Павлодарской области; Екатеринбург - Алматы, на участке от Астаны до станции Анар.