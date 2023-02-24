Известного американского продюсера Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет El imparcial, Верховный суд округа Лос-Анджелес признал его виновным по трем пунктам обвинения в сексуальном насилии над моделью итальянского происхождения.

В декабре прошлого года суд Калифорнии признал его виновным в изнасиловании, сексуальном проникновении и "принудительном оральном совокуплении" с этой женщиной.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году, когда несколько актрис обвинили его в домогательствах, еще несколько женщин - в изнасиловании. В 2018 году он был арестован. В итоге американский суд приговорил его к 23 годам тюрьмы.

