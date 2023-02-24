Спутник, предвещающий землетрясения, разработают в Алматы

Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби разрабатывают спутник, который будет передавать информацию о предвестниках землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Наноспутник будет работать в ионосфере. Там прибор начнет собирать информацию о предвестниках землетрясений, которую станет передавать на землю, рассказывает 24kz.

"Интересная миссия будет — исследование ионосферы, а именно мониторинг ионосферы, каких-то явлений, которые происходят в ней. Они являются предвестниками землетрясений. Учеными доказано, что до землетрясения, за день-два, сильно меняются концентрации заряженных частиц в ионосфере, что говорит о корреляциях между изменением в ионосфере и землетрясениями". гендиректор кластера инжиниринга и наукоемких технологий Амирхан Темирбай

Запуск аппарата запланирован на 2025 год. Наноспутник станет третьим аппаратом, разработанным учеными университета. Ранее над Туркестаном были запущены два спутника, которые измеряют загрязнение воздуха. Оба прибора работают в штатном режиме.

За прошедшую неделю два НЛО замечены в разных частях мира. Один из объектов был зафиксирован в Китае, другой – в Румынии. Подобное встречается и в Казахстане. Zakon.kz поговорил c казахстанским ученым- астрономом, чтобы узнать о том, что на самом деле видят очевидцы в небе.

