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Происшествия

В Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 20:34 Фото: Zakon.kz
В Сети 30 июля распространилась информация о том, что студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби спрыгнула с 14-го этажа здания ректората, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции мегаполиса. 

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции. 

В ведомстве также отметили, что по предварительным данным, мотивом послужили семейные обстоятельства.


"Призываем граждан воздержаться от распространения недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 18 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в общежитии нашли тело студентки Назарбаев Университета. Эту информацию Zakon.kz подтвердили в столичном Департаменте полиции.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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