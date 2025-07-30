В Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа

В Сети 30 июля распространилась информация о том, что студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби спрыгнула с 14-го этажа здания ректората, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции мегаполиса.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.

В ведомстве также отметили, что по предварительным данным, мотивом послужили семейные обстоятельства.







"Призываем граждан воздержаться от распространения недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками", – заключили в полиции.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 18 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в общежитии нашли тело студентки Назарбаев Университета. Эту информацию Zakon.kz подтвердили в столичном Департаменте полиции.

