В Алматы студентка КазНУ погибла после падения с 14-го этажа
Фото: Zakon.kz
В Сети 30 июля распространилась информация о том, что студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби спрыгнула с 14-го этажа здания ректората, сообщает Zakon.kz.
Эту информацию Zakon.kz подтвердили в Департаменте полиции мегаполиса.
"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – рассказали в полиции.
В ведомстве также отметили, что по предварительным данным, мотивом послужили семейные обстоятельства.
"Призываем граждан воздержаться от распространения недостоверной информации и руководствоваться исключительно официальными источниками", – заключили в полиции.
Ранее сообщалось о другом происшествии. 18 июня 2025 года в Казнете появилась информация о том, что в общежитии нашли тело студентки Назарбаев Университета. Эту информацию Zakon.kz подтвердили в столичном Департаменте полиции.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript