НЛО в небе – это еще не пришельцы: астроном объяснил природу загадочных явлений

За прошедшую неделю два НЛО замечены в разных частях мира. Один из объектов был зафиксирован в Китае, другой – в Румынии. Подобное встречается и в Казахстане. Zakon.kz поговорил c казахстанским ученым- астрономом, чтобы узнать о том, что на самом деле видят очевидцы в небе.

СМИ по-прежнему время от времени сообщают о неопознанных летающих объектах. Власти Китая после видеоснимков НЛО заявили, что никаких оповещений о каких-либо военных учениях в провинции Хэйлунцзян не было, и это могут быть всего лишь фейерверки. А в Румынии так и не смогли выяснить, что это был за объект. Поднявшиеся самолеты не сумели подтвердить свои доводы ни визуально, ни при помощи радаров – метеозонд это или неопознанный объект.

Астроном, кандидат физико-математических наук Сергей Ефимов рассказал о ситуации с НЛО в Казахстане.

Здесь нужно уточнить: с 1990 по 2004 год при Академии наук Казахстана существовала Комиссия по аномальным явлениям, и Сергей Николаевич был в ней ученым секретарем и главным специалистом. Исследователи этой структуры трудились над изучением неопознанных летающих объектов, стремясь подтвердить или опровергнуть путем научных работ, являются ли увиденные людьми неизвестные объекты инопланетными космическими кораблями.

Как раз-таки в тот период все необычное активно муссировалось в СМИ и по телевизору, а целители и экстрасенсы лечили взрослых и детей на расстоянии, "заряжая" воду с помощью телевидения. Тогда много говорили об НЛО, потусторонних силах и людях, обладающих феноменальными возможностями. Поэтому вполне объяснимо появление академической комиссии и необходимость ее деятельности в те годы. Результат работы Сергея Ефимова – более 2 тыс. задокументированных случаев наблюдения летающих объектов над Казахстаном.

Но, несмотря на это, ученый к существованию пришельцев все же относится с легким скептицизмом, объясняя факты наблюдения неопознанных летающих объектов несколькими возможными вариантами: атмосферные явления, военные эксперименты и полеты современных беспилотников. Здесь нужно учитывать и ошибки очевидцев, сознательные мистификации.

"Прежде всего надо сказать, что НЛО (или как их сейчас еще называют UAP = ААЯ (аномальные атмосферные явления) – это нечто кем-то неопознанное, непонятное. Не следует подразумевать под ними инопланетные корабли", – подчеркнул ученый.

При этом даже на сайте NASA в посвященном астробиологии разделе говорится:

"Ученые пока не нашли никаких доказательств внеземной жизни (...) Ученые не нашли никаких доказательств, что инопланетяне или их корабли посещают Землю." (см. "Some people say that aliens are real. Are UFOs real?")

По словам астронома, подобную информацию можно найти и в рецензируемых научных журналах. Современная наука не подтверждает связь, по крайней мере, НЛО с внеземным разумом.

Но вернемся в Казахстан. На вопрос, над какими регионами нашей страны чаще всего фиксируют НЛО, спикер ответил, что "везде, где живут люди".

"Чем больше население, тем больше фактов об НЛО. Если наложить сообщения о неопознанных летающих объектах на карту страны, то в точках их наблюдения будут заметны крупные города, дороги и река Иртыш". Сергей Ефимов

При этом любопытен сам процесс исследования специалистами пролета НЛО. Мы поинтересовались у ученого, каким образом выясняется потенциальная опасность в случае появления объекта на небе? Есть ли специальная методика наблюдения для обнаружения и оценки характеристик неопознанных объектов в небе?

"Первая задача – установить и зафиксировать максимум объективных данных. Далее к ним добавляются оценки условий освещенности, а именно: высота Солнца, облачность и другие показатели, расстояние и высота (если есть наблюдения из разных точек или инструментальные данные) и все подобное, что можно добыть из других источников. Следующий этап – попытка отождествить этот НЛО с одной из известных науке причин. Даже если вы надеетесь на встречу с инопланетянами, это самый надежный путь. Потому что на самом деле мы не знаем, как выглядят инопланетные корабли и есть ли они вообще". Сергей Ефимов

Спикер добавил, что в таких условиях установить самое странное можно лишь отбросив все, что объяснимо уже известным. Вместе с этим он подчеркнул, что это очень непросто, потому что "среди оставшихся странностей есть чьи-то розыгрыши и военные "изделия", неотличимые от очень необычных НЛО".



Так, при фиксации неопознанных объектов в небе ряд служб спешит выяснить интересующие их нюансы. Военные проверяют, не шпионский ли это объект, астрономы – не пролетел ли астероид, метеорологи ищут связь с метеоусловиями и атмосферными явлениями. Но стоит отметить, что в Казахстане нет специальных станций для наблюдения за НЛО, добавил астроном.

Часто НЛО путают с известными природными и искусственными явлениями. В Казахстане много полигонов, поэтому чаще всего за НЛО принимали запуски ракет и всякие военные испытания.

"Еще самолеты, вертолеты, планеты, звезды, метеоры и другие. В третьем тысячелетии появилось много сообщений о "китайских фонариках", шариках со светодиодами, квадрокоптерах и прочих летающих игрушках. Поэтому, по сути, НЛО может оказаться чем угодно, но не пришельцами". Сергей Ефимов

Специалист дал советы казахстанцам на случай, если что-то необычное они заметили на небе. Прежде всего нужно постараться зафиксировать увиденное.

"Стоит успокоиться, смотреть с интересом и все заснять. Если под рукой камера – снимайте фото и видео, если в ней есть зум – то чередуйте малое и большое приближение. Обязательно запишите дату и время замеченного, а также длительность и направление движения НЛО. Бояться надо лишь, если услышите нарастающий шум. Вообще НЛО довольно безобидны". Сергей Ефимов

Ученый посоветовал поделиться информацией с друзьями или выложить увиденное в соцсети – если публикация заинтересует ученых, военных или еще какие-либо службы, с вами свяжутся.

"А вообще, наблюдения НЛО надолго запоминаются. Просто получайте от них удовольствие! Ну, а если вам уж очень захочется узнать, что это могло быть, попробуйте связаться со мной через журналистов, например. Но должен предупредить: если НЛО удастся отождествить, удовольствие от встречи с ним может уменьшиться," – сказал астроном.

В свою очередь эксперт поделился яркими впечатлениями о случаях наблюдения НЛО над Казахстаном.

"Лично на меня большое впечатление произвел "парад НЛО" в 1988 году. Молодая семья рассказывала удивительные вещи: три огромных "тарелки", каждое утро зависающих над горами. Они вращались, сверкали иллюминаторами и шарили прожекторами. Естественно, я отправился взглянуть на это чудо, и мне его показали. Оказалось, что это яркие планеты! Самое удивительное, что люди никого не пытались обмануть. Позже я еще много раз сталкивался с такими же случаями", – поделился воспоминаниями Сергей Ефимов.

Он объяснил, что так происходит из-за особенности работы нашего мозга:

– Для маленьких объектов глаз дает мало информации, и мозг незаметно для наблюдателя дорисовывает картинку. И человеку кажется, что там, вдалеке – настоящие пришельцы. В средние века в подобных случаях видели духов или ангелов, а сейчас "прилетают тарелки". Это не болезнь, так работает здоровая человеческая психика в некоторых случаях.

К тому же астроном рассказал о более серьезном случае необъяснимого явления.

"Если говорить о неопознанных, то наиболее интересны объекты с физическим воздействием. В Актюбинской области НЛО в виде двух сложенных тарелок пролетел над рыбаками, издавая стрекочущий звук. При этом у всех волосы поднялись дыбом, а лошадь стала кататься по земле. Явные признаки электромагнитного воздействия". Сергей Ефимов

Также специалист поделился фотографией, которая появилась в 1987 году, еще в дофотошопной эре. В районе Медеу удалось снять качественные снимки НЛО "Шар в лесу".

Фото из личного архива астронома Сергея Ефимова

Если говорить о недавних случаях наблюдения за неопознанными летающими объектами, то 5 октября 2021 над городом был замечен красивый "двойной метеорит". Очевидцы сняли в ночном небе над два ярких небесных объекта, которые стремительно пронеслись, оставляя светящийся шлейф. Как пояснил ученый, это явление оказалось обломками китайского спутника.

Астроном заключил, что научно подтвержденных контактов с инопланетянами нет нигде в мире. И чаще всего даже вполне яркие случаи наблюдения за необычными объектами остаются непонятными, так как информация о них слишком скудная, чтобы сделать выводы.