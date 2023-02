НЛО в небе – это еще не пришельцы: астроном объяснил природу загадочных явлений

СМИ по-прежнему время от времени сообщают о неопознанных летающих объектах. Власти Китая после видеоснимков НЛО заявили, что никаких оповещений о каких-либо военных учениях в провинции Хэйлунцзян не было, и это могут быть всего лишь фейерверки. А в Румынии так и не смогли выяснить, что это был за объект. Поднявшиеся самолеты не сумели подтвердить свои доводы ни визуально, ни при помощи радаров – метеозонд это или неопознанный объект.

Астроном, кандидат физико-математических наук Сергей Ефимов рассказал о ситуации с НЛО в Казахстане.

Здесь нужно уточнить: с 1990 по 2004 год при Академии наук Казахстана существовала Комиссия по аномальным явлениям, и Сергей Николаевич был в ней ученым секретарем и главным специалистом. Исследователи этой структуры трудились над изучением неопознанных летающих объектов, стремясь подтвердить или опровергнуть путем научных работ, являются ли увиденные людьми неизвестные объекты инопланетными космическими кораблями.

Как раз-таки в тот период все необычное активно муссировалось в СМИ и по телевизору, а целители и экстрасенсы лечили взрослых и детей на расстоянии, "заряжая" воду с помощью телевидения. Тогда много говорили об НЛО, потусторонних силах и людях, обладающих феноменальными возможностями. Поэтому вполне объяснимо появление академической комиссии и необходимость ее деятельности в те годы. Результат работы Сергея Ефимова – более 2 тыс. задокументированных случаев наблюдения летающих объектов над Казахстаном.

Но, несмотря на это, ученый к существованию пришельцев все же относится с легким скептицизмом, объясняя факты наблюдения неопознанных летающих объектов несколькими возможными вариантами: атмосферные явления, военные эксперименты и полеты современных беспилотников. Здесь нужно учитывать и ошибки очевидцев, сознательные мистификации.

При этом даже на сайте NASA в посвященном астробиологии разделе говорится:

"Ученые пока не нашли никаких доказательств внеземной жизни (...) Ученые не нашли никаких доказательств, что инопланетяне или их корабли посещают Землю." (см. "Some people say that aliens are real. Are UFOs real?")