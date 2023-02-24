"Манчестер Юнайтед" обыграл "Барселону"

Зрелищная и самая ожидаемая встреча Лиги чемпионов закончилась со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 24 февраля состоялась ответная встреча двух гигантов — "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Ответный матч раунда плей-офф проходил на стадионе "Олд Траффорд".





Первая игра прошла на стадионе "Камп Ноу", где команды сыграли вничью 2:2.

Вторая встреча закончилась со счетом двух встреч 2:1, сообщает Sports.ru.