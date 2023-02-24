Крушение вертолета в ЗКО: Авиационная администрация проведет внеплановые проверки

23 февраля в Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8: погибли четыре человека. В связи с этим генеральный директор Авиационной администрации Казахстана Каталин Раду провел экстренное совещание Операционного центра, сообщает Zakon.kz.

По данным официального сообщения Комитета гражданской авиации, в совещании приняли участие представители департаментов летной годности, летной эксплуатации, аэронавигации, лицензирования, авиационной медицины, поиска и спасания и управления безопасности полетов.

"Сертификат летной годности ВС Ми-8, с которым произошло авиапроисшествие, был выдан 3 мая 2022 года. Дата выпуска вертолета – 27 января 2021 года. Зарегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан 14 апреля 2022 года (номер свидетельства 1273, государственный и регистрационный опознавательный знак ВС UP-MI874)". Пресс-служба КГА

Также отмечено, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановые инспекционные проверки деятельности авиакомпаний, эксплуатирующих ВС типа Ми-8.

"По результатам проверок при случае выявления нарушений, имеющих системный характер, будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства, пока все вопросы по безопасности полетов не будут решены", – говорится в сообщении.

23 февраля в 15:50 в 6 километрах от населенного пункта Чапурино совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2021 года выпуска АО "Казавиаспас", совершавший облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл" по маршруту "Атырау – Уральск – Атырау".

На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл".