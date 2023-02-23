Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в ЗКО

По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, двое пострадали, сообщает Zakon.kz.

Комитет гражданской авиации МИИР РК выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в 16:05. Вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.

По предварительной информации, жертв не было.



