Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета в ЗКО
Фото: пресс-служба МЧС РК
По последним данным, поисковая группа МЧС добралась до вертолета. Погибли 4 человека, двое пострадали, сообщает Zakon.kz.
Комитет гражданской авиации МИИР РК выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в 16:05. Вертолет МИ-8, принадлежащий АО "Казавиаспас", при возвращении в Атырау после выполнения планового облета системы магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" совершил жесткую посадку в 54 км от аэропорта Уральска.
По предварительной информации, жертв не было.
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