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Жираф из Казахстана умер в зоопарке Узбекистана из-за аномальных морозов

Жираф из Казахстана умер в зоопарке Узбекистана из-за аномальных морозов Фото: pxhere
Директор Ферганского зоопарка Турсунали Мамажонов рассказал, что жираф заболел во время сильных морозов в январе и умер, сообщает Zakon.kz.

По информации Газете.uz, жирафа привезли из Казахстана в 2018 году. Его звали Максим. 

"Помещение, где он находился, маленькое, поэтому мы выводили его на прогулку на свежий воздух. В последнее время он много лежал. Из-за того, что мы выводили его на улицу в холодные дни, он простудился. Мы это узнали после его смерти. Вызвали специалистов из Управления ветеринарии и развития животноводства, Министерства природных ресурсов и других организаций. Осмотр тела показал, что он простудился. Мясо жирафа раздали животным", – сказал Турсунали Мамажонов.

В те дни также скончались некоторые птицы.

В 2022 году от ишемии головного мозга умер жираф по кличке Алатау в Ташкентском зоопарке. Его привезли из Алматинского зоопарка в 2016 году, когда ему было три года.

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Анастасия Стативкина
Узбекистан
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