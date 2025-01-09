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Общество

Умер жираф, проживший в Алматинском зоопарке четверть века

Умер жираф, проживший в Алматинском зоопарке четверть века, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:47 Фото: Instagram/almatyzoo
Администрация зоопарка Алматы сообщила грустную весть – умер жираф Хан, которому было 24 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 9 января 2025 года, из Instagram-страницы Алматинского зоопарка.

"С глубокой печалью сообщаем вам о кончине нашего любимого жирафа Хана. Он дожил до преклонного возраста и ушел на 25-м году жизни. К сожалению, от старости нет лечения. Причина смерти – необратимые возрастные изменения", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.
Умер жираф, проживший в Алматинском зоопарке четверть века, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:47

Фото: Instagram/almatyzoo

В администрации напомнили, что Хан был известен своим дружелюбным характером, за что был любим сотрудниками и посетителями зоопарка.

"Хан оставил после себя многочисленное потомство, его дети живут во многих зоопарках. Трое его детей продолжают радовать сотрудников и посетителей Алматинского зоопарка. Мы благодарим всех, кто помогал нам заботиться о Хане на протяжении многих лет! Хан будет жить в наших сердцах!"Администрация Алматинского зоопарка

Хан родился в 2000 году и был завезен в зоопарк Алматы из Южной Африки в 2003-м еще с пятью особями.

6 сентября 2022 года стало известно, что у пары жирафов Хана и Сулу родился малыш, которого назвали Султаном.

Ранее сообщалось, что в Ташкентском зоопарке, несмотря на все усилия, не удалось спасти жирафиху, у которой выявили тяжелое заболевание.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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