В Казахстане цены на социально значимые продукты продолжают расти
Сообщается, что за прошедшую неделю цены на продовольственные товары повысились на 0,3%, в годовом выражении – на 23,7%.
Также сказано, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.
Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 21 февраля 2023 года):
- подсолнечное масло – 903 тг/л;
- рожки – 309 тг/кг;
- рис – 376 тг/кг.
Стоит отметить, что мониторинг цен проводится еженедельно.
Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.
Для этого, как уточнили в Бюро, выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта.
22 февраля министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал, хватит ли запасов лука потребителям на внутреннем рынке.