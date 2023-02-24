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В Казахстане цены на социально значимые продукты продолжают расти

В Казахстане цены на социально значимые продукты продолжают расти Фото: pixabay
В Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам сообщили, насколько выросли цены на социально значимые продовольственные товары за неделю и год в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что за прошедшую неделю цены на продовольственные товары повысились на 0,3%, в годовом выражении – на 23,7%.

Также сказано, что в перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований.

Средняя цена на некоторые товары из перечня СЗПТ по РК (на 21 февраля 2023 года):

  • подсолнечное масло – 903 тг/л;
  • рожки – 309 тг/кг;
  • рис – 376 тг/кг.

Стоит отметить, что мониторинг цен проводится еженедельно.

Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

Для этого, как уточнили в Бюро, выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта.

22 февраля министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал, хватит ли запасов лука потребителям на внутреннем рынке.

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Анастасия Московчук
Бюро национальной статистики Казахстан
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