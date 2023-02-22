Сколько запасов лука осталось в Казахстане, рассказал Ербол Карашукеев

В кулуарах правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал, хватит ли запасов лука потребителям на внутреннем рынке, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минсельхоза отметил, что в 2022 году в Казахстане было собрано 1,2 млн тонн лука.



"Что касается лука, то 1,2 млн тонн мы собрали в прошлом году. Из них 1 млн мы собрали в Жамбылской области. У нас 300 тыс. только потребление. Да, мы можем нарастить экспортный потенциал и по поливным землям. Это касается Жамбылской области. Самое главное – чтобы из этого объема был обеспечен внутренний рынок". Ербол Карашукеев

Министр считает, что ситуация с луком в настоящее время стабилизировалась. Сейчас, по его данным, запасы составляют примерно 70 тыс. тонн по стране, из которых чуть больше 30 тыс. – в Жамбылской области.

"Цены оптовые в Жамбылской области составляют 200 тенге, в Астане – 260-300 тенге. В магазинах – 300-360 тенге, в зависимости от того, какой лук и по какой цене завезли. Цены стабилизировались. Сейчас пока угроза вывоза лука сохраняется, введен запрет, мы ситуацию контролируем". Ербол Карашукеев

Также глава аграрного ведомства заверил, что в этом году лука будет достаточно посеяно.



"Без лука не останемся". Ербол Карашукеев

7 февраля 2023 года глава Минсельхоза на пресс-конференции объяснил рост цен на лук. По его словам, на ситуацию повлияли заморозки в Узбекистане.

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Из-за заморозков в Узбекистане резко увеличился спрос на лук. В связи с этим Казахстан ввел запрет на его вывоз. Рынок тут же отреагировал повышением цен.