МВК продлила срок действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на вывоз шерсти

22 февраля 2023 года прошло заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством зампремьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

В ходе заседания принят ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли.



"Принято решение о продлении до 31 декабря 2024 года срока действия нулевой ставки экспортной таможенной пошлины на вывоз шерсти. Этот вопрос был инициирован министерством сельского хозяйства и поднимался ранее бизнесом на встрече с Сериком Жумангариным в Шымкенте", – говорится в сообщении.

По данным МСХ, ежегодно в стране производится порядка 40 тыс. тонн овечьей шерсти, из них первичной обработке подвергается тонкая и полутонкая, а это всего 20% от общего объема производства. При отмене экспортной таможенной пошлины будет увеличиваться доход от реализации стриженой шерсти непосредственно у фермеров на 20-25%, у перерабатывающих предприятий – на 10%. Кроме того, повысится заинтересованность фермеров в селекции, что будет способствовать увеличению поголовья тонкорунных овец.

Решением МВК одобрены снижение экспортной таможенной пошлины на шкуры крупного рогатого скота с 200 до 100 евро за тонну и отмена экспортных таможенных пошлин на шкуры мелкого рогатого скота сроком до 31 декабря текущего года.

В настоящее время сложилась ситуация, когда при ежегодном приросте поголовья КРС, низких объемах экспорта и спросе на внутреннем рынке увеличивается объем непереработанного остатка шкур. В частности, в 2020 году, по сравнению с 2019, рост составил 406 тыс. штук, или 15,7%. Ожидается, что снижение вывозных таможенных пошлин на необработанные шкуры сельхозживотных позволит сформировать на них рыночный спрос, производители и заготовители будут заинтересованы в улучшении их качества. Это даст импульс активизации деятельности заготовительных организаций, что будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, заинтересованности личных подсобных и крестьянских хозяйств в росте производства и реализации продукции.

Также на заседании МВК рассмотрены предложения по снижению ставок ввозных таможенных пошлин на корма для рыб, на некоторые виды аттракционной техники. Принято решение об установлении временного запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом угля и лигнита (бурого угля). Продлен срок действия квоты на шесть месяцев на вывоз с территории РК живого крупного рогатого скота, овец и коз, за исключением маточного поголовья КРС и МРС.