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Общество

Казахстан продлил запрет на экспорт сжиженного газа и стальных заготовок

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 11:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане продлили запрет на экспорт сжиженного газа и стальных заготовок. Об этом стало известно после заседания межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, которое состоялось в правительстве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК пояснили, что ранее запрет на вывоз принимали для исключения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и недопущения дефицита на внутреннем рынке.

Также на шесть месяцев продлен запрет на вывоз из страны стальных заготовок и полуфабрикатов. В Минторговли отметили, что положительным результатом ранее принятых ограничений стала переориентация на более глубокую переработку в металлургической промышленности и увеличение экспорта арматуры почти на 30 тыс. тонн

Кроме того, поддержано предложение ввести трехмесячный запрет на ввоз в Казахстан гипсокартона и каменной продукции из государств, не входящих в ЕЭС.

"В 2024 году в Казахстане произвели 95,2 тыс. тонн брусчатки при объеме внутреннего потребления 58,76 тыс. тонн. Гипсокартона – 35,5 млн кв. м при спросе внутри страны в 38,8 млн кв. м. При этом производственные мощности казахстанских предприятий составляют 46 млн кв. м. Отечественные производители гипсокартона и каменных изделий взяли на себя обязательства по сохранению действующих цен на эти виды продукции", – пояснили в Минторговли.

Также решено продлить антидемпинговые меры в отношении горячедеформированных бесшовных труб из КНР и оцинкованного проката производства КНР и Украины.

Одобрено автоматическое лицензирование экспорта фанеры из Республики Казахстан. Это позволит провести анализ экспортных потоков отечественной фанеры.

Ранее сообщалось о планах Казахстана продлить запрет на вывоз из страны сжиженного газа и пропана с 14 мая 2025 года. Соответствующий проект приказа Министерства энергетики был опубликован на портале "Открытые НПА".

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Андрей Дюсупов
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