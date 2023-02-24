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Досаев: Я за разумное строительство в Алматы

Досаев: Я за разумное строительство в Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 февраля аким Алматы Ерболат Досаев высказался о строительстве многоэтажных домов в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц предложила акиму перенести строительство многоэтажных домов в Gate city – строящийся город в Илийском районе Алматинской области. А в Алматы строить только малоэтажные дома.  

Отвечая на вопрос, глава мегаполиса Ерболат Досаев сказал, что в городе уже ввели ограничение на строительство домов не выше девяти этажей.

"Что касается малоэтажного строительства, то это могут быть блочные трехэтажные дома. Мы с этим будем разбираться. Как раз, когда генплан утвердится, в нем будет это все определено. Я на самом деле за разумное строительство", – сказал аким Ерболат Досаев.

При этом он отметил, что город растет, есть вопросы миграции. Поэтому предложение нужно обсуждать.

"Во время моей встречи с главой государства он одобрил подходы, в которых мы через закон об особом статусе Алматы усилим требования, связанные со строительством на сейсмостойкость. Я надеюсь, что весной мы начнем эту работу, и депутаты поддержат нас", – заключил он.

9 февраля аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района заявил, что в городе проведут новый сейсмический аудит во второй половине 2023 года.

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