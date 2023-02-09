В Алматы проведут сейсмоаудит зданий

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района 9 февраля заявил, что в городе проведут новый сейсмический аудит во второй половине 2023 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече с акимом одна из жительниц района спросила, почему в генеральном плане города не учитывается сейсмика зданий по бульвару Бухар-Жырау.

Градоначальник сообщил, что новая карта сейсмического микрорайонирования была утверждена в 2021 году. В ней были учтены все разломы.

"У нас приоритетом в городе идет сейсмоусиление необходимых зданий. Работа над этим продолжается. И решения эти принимались не сейчас, а много десятилетий назад". Аким Алматы Ерболат Досаев

По словам Досаева, в 2017-2018 годах КазНИИСА проводил сейсмический аудит. Сейчас город живет исключительно по тем требованиям.

"Во второй половине этого года и в следующем мы начинаем новый сейсмический аудит города. Как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генплане все необходимые требования по сейсмике учтены. Скажу официально, как аким города: ни одного места нет, где не учтено сейсмозондирование города. Все, что выше Абая, – 10 баллов, все, что ниже Абая, – есть зоны 9 и 10 баллов". Ерболат Досаев

6 февраля в Турции произошло несколько мощных землетрясений. Еще одно сильное землетрясение магнитудой 7,8 зафиксировали позже в центральной части Турции.

По последним данным, при землетрясении в Турции погибли 12 391 человек.