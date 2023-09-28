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Досаев рассказал о строительстве многоуровневых паркингов в Алматы

Досаев рассказал о строительстве многоуровневых паркингов Фото: pxhere
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района рассказал о строительстве многоуровневых паркингов в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Житель Медеуского района рассказал акиму, что по улице Снегина в заброшенном состоянии стоит многоуровневый паркинг. Сейчас там поселились люди, разгуливают бродячие собаки, что доставляет дискомфорт местным жителям. 

Аким Алматы отметил, что в этом году финансовых возможностей, чтобы достроить паркинг, нет. 

"Я дал поручение по развитию многоуровневых паркингов в городе. Думаю, жителям это необходимо. Но вопрос тут связан с выкупом и ценой. В этом году финансовых возможностей не будет, но при формировании бюджета на 2024 год я дал поручение, где есть в городе места, выкупить их, чтобы построить многоуровневые паркинги. Таким образом мы очистим улицы", – сказал аким Алматы Ерболат Досаев.

9 февраля Ерболат Досаев заявил, что первый многоярусный паркинг появится в микрорайоне Коктем-3 в 2023 году. 

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