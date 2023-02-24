Казахстанцы смогут посещать Белиз без визы до 30 дней

МИД РК подготовил Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Белиза об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных и официальных паспортов РК или Белиза, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

Намеревающиеся пребывать на территории государства другой стороны более 30 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории должны получить соответствующую визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны в соответствии с его национальным законодательством.

В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Казахстаном и Белизом и установит взаимное освобождение от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 марта.