Казахстанцы смогут отдыхать без визы в Доминике

МИД подготовил постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Содружества Доминики об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных/официальных и национальных паспортов", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает, что граждане государств, имеющие действительные паспорта, освобождаются от визовых требований для въезда, транзита, выезда и временного пребывания на территории государства другой стороны на срок не более 30 календарных дней.

При этом соглашение не ограничивает право любой из сторон отказать во въезде на свою территорию лицам, чье нахождение на территории принимающего государства признано нежелательным, или аналогичным образом сокращать срок пребывания граждан государств любой из сторон, имеющих действительные паспорта.

Действительными паспортами считаются паспорта, срок действия которых составляет не менее трех месяцев с даты въезда их владельца на территорию государства другой стороны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

Доминика – государство в Карибском море, расположенное на гористом острове с горячими источниками и тропическими дождевыми лесами. Национальный парк Морн-Труа-Питон привлекает туристов благодаря окутанному паром Кипящему озеру, вода которого подогревается вулканическими газами, серным источникам, Трафальгарским водопадам, низвергающимся с высоты 65 метров, и узкому ущелью Титу. Расположенная на западе страны столица Доминики Розо славится своими красочными деревянными домами и ботаническими садами.

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