Нацбанк сохранил базовую ставку

Национальный банк Казахстана заявил о сохранении базовой ставки на уровне 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., сообщает Zakon.kz.

Решение сохранить базовую ставку принял Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК.

"Решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие". Пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается, внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями.

"Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе". Пресс-служба Нацбанка РК

5 декабря 2022 года в Национальном банке Казахстана сообщили о повышении базовой ставки с 16% до 16,75%. 13 января 2023 года базовая ставка была сохранена.