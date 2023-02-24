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Участок трассы Астана – Щучинск закрыли из-за плохой видимости

Астана, Щучинск Фото: Zakon.kz
Участок трассы Астана – Щучинск закрыли из-за плохой видимости для всех видов транспортных средств, рассказали в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

24 февраля ухудшились погодные условия в некоторых областях.

"С 12:15 из-за плохой видимости закрыли движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск, км 18-231, участок Астана – Щучинск для всех видов транспортных средств", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 11 регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс.

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