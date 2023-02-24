Участок трассы Астана – Щучинск закрыли из-за плохой видимости
Фото: Zakon.kz
Участок трассы Астана – Щучинск закрыли из-за плохой видимости для всех видов транспортных средств, рассказали в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.
24 февраля ухудшились погодные условия в некоторых областях.
"С 12:15 из-за плохой видимости закрыли движение на автодороге республиканского значения Астана – Петропавловск, км 18-231, участок Астана – Щучинск для всех видов транспортных средств", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в 11 регионах страны из-за непогоды закрыты 32 участка республиканских трасс.
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