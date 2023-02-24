Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Массовая драка попала на видео в Алматы

Массовая драка попала на видео в Алматы Фото: скриншот видео
23 февраля около 23:00 в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. Об этом 24 февраля 2023 года рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского департамента полиции.

В ведомстве отметили, что на сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции.

"В результате 11 возможных участников драки задержаны".Пресс-служба ДП Алматы

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК ("Хулиганство").

"Другие обстоятельства конфликта устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы

Видео с массовой дракой появилось в соцсетях.


Ранее на видео попало противостояние двух Gelandewagen c Chevrolet на пр. аль-Фараби в Алматы. В полиции города рассказали, что с любителями быстрой езды проведена разъяснительная беседа.

Читайте также

Мошенник притворился девушкой и развел мужчину на 350 тыс. тенге

Выживший при крушении вертолета в ЗКО рассказал, как проходил полет

Хронологию крушения вертолета "Казавиаспас" рассказали в МЧС

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Стали известны имена погибших при крушении Ми-8 в ЗКО
Стали известны имена погибших при крушении Ми-8 в ЗКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления