Массовая драка попала на видео в Алматы
Фото: скриншот видео
23 февраля около 23:00 в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. Об этом 24 февраля 2023 года рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского департамента полиции.
В ведомстве отметили, что на сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции.
"В результате 11 возможных участников драки задержаны".Пресс-служба ДП Алматы
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РК ("Хулиганство").
"Другие обстоятельства конфликта устанавливаются".Пресс-служба ДП Алматы
Видео с массовой дракой появилось в соцсетях.
Ранее на видео попало противостояние двух Gelandewagen c Chevrolet на пр. аль-Фараби в Алматы. В полиции города рассказали, что с любителями быстрой езды проведена разъяснительная беседа.
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