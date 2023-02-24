Массовая драка попала на видео в Алматы

Фото: скриншот видео

23 февраля около 23:00 в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. Об этом 24 февраля 2023 года рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе городского департамента полиции.

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