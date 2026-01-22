#Казахстан в сравнении
Происшествия

Бытовая ссора на катке в Алматы превратилась в массовую драку

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:47 Фото: pexels
На территории одного из ледовых катков в Алматы произошла массовая драка. Предварительно, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

Видео инцидента очевидцы распространили в социальных сетях. В ДП 22 января 2026 года уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и доставлены в отдел полиции. Предварительно, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве".Пресс-служба ДП Алматы

Также известно, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"Действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства".Пресс-служба ДП Алматы

20 января 2026 года ДТП в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 17:47
Возбуждено три уголовных дела: МВД о ДТП в Шымкенте, которое обернулось массовой дракой с убийством

21 января стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
