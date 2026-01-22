Бытовая ссора на катке в Алматы превратилась в массовую драку

Фото: pexels

На территории одного из ледовых катков в Алматы произошла массовая драка. Предварительно, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).

Видео инцидента очевидцы распространили в социальных сетях. В ДП 22 января 2026 года уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. "В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и доставлены в отдел полиции. Предварительно, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве". Пресс-служба ДП Алматы Также известно, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. "Действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства". Пресс-служба ДП Алматы 20 января 2026 года ДТП в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города. Материал по теме Возбуждено три уголовных дела: МВД о ДТП в Шымкенте, которое обернулось массовой дракой с убийством 21 января стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: