Бытовая ссора на катке в Алматы превратилась в массовую драку
Фото: pexels
На территории одного из ледовых катков в Алматы произошла массовая драка. Предварительно, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции (ДП).
Видео инцидента очевидцы распространили в социальных сетях. В ДП 22 января 2026 года уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые установлены и доставлены в отдел полиции. Предварительно, конфликт между молодыми людьми произошел на бытовой почве".Пресс-служба ДП Алматы
Также известно, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
"Действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка в соответствии с требованиями законодательства".Пресс-служба ДП Алматы
20 января 2026 года ДТП в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города.
Материал по теме
Возбуждено три уголовных дела: МВД о ДТП в Шымкенте, которое обернулось массовой дракой с убийством
21 января стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript