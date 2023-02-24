Прогноз по инфляции пересмотрели в Нацбанке Казахстана

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов представил прогноз по инфляции и развитию экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, прогнозы инфляции с учетом новых сценарных условий, а также внешних и внутренних факторов пересмотрены в сторону небольшого снижения.

"Так, по нашим прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12% в 2023 году, 6-8% в 2024 году и 4-6% в 2025 году. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в странах - торговых партнерах. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции будет пройден в первом квартале текущего года". Галымжан Пирматов

Как отметил глава Нацбанка, улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также более умеренным влиянием миграционного шока на услуги, чем мы закладывали в прошлом прогнозном раунде.

Прогнозы по росту экономики Казахстана также улучшены. Так, рост ВВП в ближайшие три года ожидается на уровне 3,5-4,5%. Прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран - торговых партнеров. Устойчивый рост внутреннего спроса будет поддерживаться стимулирующими государственными расходами и благоприятными ценами на нефть.

Тем временем, положительная динамика импорта на фоне фискального стимулирования, а также сдерживающая реальная ставка будут отчасти нивелировать рост внутреннего спроса.

Риски прогноза ВВП концентрируются в возможных транспортно-логистических проблемах для наших экспортных товаров, а также в реализации плана добычи нефти.

Текущий счет платежного баланса, по мере прогнозного сокращения цен на сырье и стабильного роста импорта, будет постепенно переходить из профицитной зоны предыдущего года в зону дефицита к концу 2025 года.

Галымжан Пирматов сообщил, что при базовом сценарии профицит текущего счета сократится существенно с 6,3 млрд долларов в 2022 году до околонулевых уровней в размере 131 млн долларов в 2023 году.

"Однако, между фактической поставкой нефти на экспорт и ее отражением в официальной статистике существует временной лаг до трех месяцев. Учитывая эту особенность, в реальности, сокращение профицита будет не столь существенным. Таким образом, по оценкам Национального Банка, профицит скорректированного на временной лаг текущего счета сократится с 6,1 млрд долларов в 2022 году до 2,2 млрд долларов в 2023 году", - сказал он.

Вместе с тем при базовом сценарии уровни экспорта товаров будут поддержаны увеличением объемов добычи нефти. Импорт товаров продолжит рост и, по нашим прогнозам, превысит исторические максимумы. Нарастающие уровни импорта будут обусловлены недостаточностью внутреннего производства для покрытия растущих потребностей населения и бизнеса, реализацией государственных программ и инициатив.

Он заметил, что риски прогноза со стороны внешней среды сохраняются на фоне неопределенности геополитической обстановки, а также высоких мировых цен на продовольствие. Со стороны внешней среды риски инфляции связаны с возможным ускорением месячных показателей инфляции в России на фоне роста расходов государственного бюджета, ослабления рубля и санкций.

"При этом проинфляционные факторы внутри страны связаны с назревшими реформами тарифов на регулируемые услуги ЖКХ и на рынке ГСМ. Эффект от реализации этих реформ может ускорить рост цен на широкий спектр товаров и услуг. Отмечу, что мы не закладывали данные факторы в предпосылках базового сценария. Поэтому, в будущем их реализация может повлечь изменения в наших прогнозах, - сказал глава Нацбанка.

С учетом текущих условий, резюмировал он, Национальный банк видит необходимость в поддержании базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года. Это необходимо для стабилизации инфляции и постепенного ее снижения в среднесрочной перспективе.



