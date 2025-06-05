Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на 2025 год

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 5 июня рассказал о пересмотре прогноза по инфляции на 2025 год, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Нацбанка заявил, что прогноз инфляции на текущий и предстоящий годы пересмотрен с учетом текущих макроэкономических условий.

"Согласно обновленным оценкам, в 2025 году инфляция ожидается в диапазоне 10,5-12,5%, в 2026 году – 9,5-11,5%. Пересмотр прогнозов на эти годы обусловлен ростом цен на продовольствие, повышенным проинфляционным давлением со стороны спроса. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 5,5-7,5%, что отражает ожидания постепенного возвращения инфляции к цели по мере усиления дезинфляционного эффекта от реализуемой денежно-кредитной политики, а также ужесточения финансовой политики со стороны правительства. При этом устойчивая компонента инфляции, то есть инфляция за вычетом регулируемых цен, ГСМ и других волатильных факторов, достигнет целевого уровня в 5% к концу прогнозного горизонта, то есть к 2027 году", – отметил Тимур Сулейменов.

По его словам, риски прогноза инфляции связаны с дальнейшим усилением давления со стороны внутреннего спроса, ростом негативного воздействия внешней среды, в том числе связанного с ускорением инфляции в России, повышением регулируемых цен и их косвенным влиянием на инфляционные ожидания и устойчивую часть инфляции.

Ранее председатель Национального банка Казахстана рассказал о мерах по снижению уровня инфляции в стране.