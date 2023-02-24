Кадровые перестановки произошли в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре Казахстана произошли кадровые перестановки. Назначены начальник Службы по защите общественных интересов, замруководителя аппарата генпрокурора и начальник Департамента внутренних расследований ГП, сообщает Zakon.kz.

Приказом генпрокурора начальником Службы по защите общественных интересов назначен старший советник юстиции Марат Абишев.

Фото: Telegram/GenPr

Марат Абишев родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности "международное право".

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора Жезказгана. С 2002 по 2007 год занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в Генеральной прокуратуре РК. Работал судьей в Восточно-Казахстанской области.

С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя аппарата генпрокурора.

Стаж на государственной службе – более 22 лет.

Заместителем руководителя аппарата генпрокурора назначен старший советник юстиции Берик Жунисбеков.

Фото: Telegram/GenPr

Берик Жунисбеков родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений.

С 2003 по 2009 год работал в прокуратуре Алматы, затем с 2009 по 2016 год занимал различные должности в Генеральной прокуратуре РК. С 2016 по 2017 год руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.

В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе "Болашак". После учебы продолжил службу в Генпрокуратуре, возглавив Контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере аппарата генпрокурора.

Стаж работы на государственной службе – более 18 лет.

На должность начальника Департамента внутренних расследований Генпрокуратуры РК назначен старший советник юстиции Жаркын Кусаинов.

Фото: Telegram/GenPr

Жаркын Кусаинов родился 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение".

Службу начал в 1993 году в системе органов Главной военной прокуратуры. С 2001 по 2017 год работал в прокуратуре Алматы, в Генпрокуратуре, в том числе на руководящих должностях. С 2017 по 2020 год был руководителем прокуратуры Медеуского района Алматы, заместителем прокурора, затем прокурором Жамбылской области.

До настоящего назначения был первым заместителем прокурора г. Астаны.