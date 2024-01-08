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В Генпрокуратуре произошли кадровые перестановки

В Генпрокуратуре произошли кадровые перестановки Фото: gov.kz
8 января 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана заявили Zakon.kz о кадровых перестановках.

В сообщении главного надзорного органа сказано, что приказом генерального прокурора Казахстан на должность руководителя Аппарата генерального прокурора назначен Алмаз Оралович Мухаметжанов.

Алмаз Мухаметжанов родился в 1972 году.

Алмаз Мухаметжанов назначение

Фото: gov.kz

Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал помощником прокурора Советского района города Караганда, следователем прокуратуры, прокурором отдела по надзору законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Карагандинской области.

С 1998 года работал в Генеральной прокуратуре, занимал должности начальника ЦПСИ по городу Астана, заместителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, заместителя начальника Управления международных отношений Генеральной прокуратуры, начальника отдела организационно – контрольной работы Аппарата Генерального Прокурора.

С апреля 2009 года по февраль 2012 года работал Директором Департамента регистрации НПА Министерства юстиции.

С 2012 года по настоящее время занимал должности начальника Управления, а затем Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" и орденом "Құрмет", почетный работник органов прокуратуры.

Кроме того, на должность начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры назначена Маутова Альбина Тасболатовна.

Альбина Маутова родилась в 1976 году.

Альбина Маутова назначения

Фото: gov.kz

После окончания в 1997 году Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова трудовую деятельность начала с должности преподавателя вышеназванного университета.

В органах прокуратуры работает с 1998 года.

Последовательно занимала должности помощника, старшего помощника прокурора города Рудный, прокурора управления Департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности Генеральной прокуратуры, старшего прокурора, помощника, старшего помощника Генерального Прокурора.

С марта 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя начальника Управления, затем с 2020 года заместителя начальника Департамента координации нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры.

Награждена медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін", почетный работник органов прокуратуры.

6 декабря 2023 года Генпрокурор Берик Асылов поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, стоявшим на страже законности и справедливости.

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Генпрокуратура Генеральная прокуратура Казахстан
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