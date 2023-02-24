Где и когда казахстанцы смогут пользоваться "цифровым тенге"

Казахстанцы смогут получить некоторые социальные выплаты посредством цифрового тенге к концу года, об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, сообщает Zakon.kz.

Глава Нацбанка РК Галымжан Пирматов, выступая 24 февраля, на пресс-брифинг Национального банка РК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке, рассказал о том, как реализовывается проект по цифровому тенге, и каких изменений ждать казахстанцам в текущем году.



"Мы растянули на несколько лет полноценное введение цифрового тенге. Сейчас в процессе отбора пилотных государственных органов и пилотных социальных выплат. То есть к концу года казахстанцы реально смогут воспользоваться цифровым тенге при получении определенных социальных выплат, и при участии в государственных закупках о тех госорганов, которые попадут в наш пилотный проект", - заявил председатель Нацбанка Галымжан Пирматов.

Ранее председатель Центра развития платежных и финансовых технологий Национального банка Бинур Жаленов также говорил о том, что к цифровой тенге станет доступен для ряда потребителей в текущем году, а полный запуск проекта может состояться к 2025 году.



Комментируя вопрос по цифровому тенге Галымжан Пирматов добавил, что, несмотря на быстрый рост объемов безналичных платежей, значительная часть казахстанцев все еще предпочитают наличные деньги.



"Мы буквально недавно делали социальное исследование, которое показало, что 60% казахстанцев до сих пор предпочитают пользоваться наличными. И эта цифра достаточно сильно разниться по регионам в Казахстане", – отметил Галымжан Пирматов.

По его словам, за последние 5 лет рост наличности в денежном выражении рост составил 9,9% ежегодно, а количество банкнот в обороте увеличилось на 7%.



"Мы видим устойчивый рост потребности по обеспечению банкнотами наличного обращения и это соответствует мировому тренду. Например, на одного казахстанца приходится 27 банкнот. В самой безналичной стране Швеции, на одного гражданина приходится около 30 банкнот", – говорит Галымжан Пирматов.

Он также отметил, что банкнотная фабрика в стране работает по плану. При этом в определенные периоды потребность граждан в наличных деньгах резко возрастает. Так произошло во время режима ЧС введенного в стране в связи с пандемией. Тогда спрос на наличность вырос в четыре раза. Похожая ситуация произошла и во время январских событий. Таким образом, вопрос о сокращении наличности пока не стоит.



Ранее глава Центра развития платежных и финансовых технологий Бинур Жаленов также упоминал, что цифровой тенге в ближайшее время не приведет к запрету оборота наличных средств, и казахстанцы смогут и дальше пользоваться наличными деньгами.





