Когда и каким образом казахстанцы смогут расплачиваться цифровым тенге

Цифровой тенге официально запущен. Как и когда казахстанцы смогут расплачиваться цифровой валютой, рассказал председатель Национальной платежной корпорации РК, передает Zakon.kz

15 ноября 2023 года в день национальной валюты на XI Конгрессе финансистов Казахстана запустили цифровой тенге и состоялась первая реальная розничная транзакция с использованием цифровых тенге.

По словам председателя Национальной платежной корпорации Казахстана (NPCK) Бинура Жаленова, цифровой тенге – это третья форма национальной валюты, которая введена в дополнение к наличным и безналичным платежам.

Что нужно для того, чтобы пользоваться цифровым тенге?

По словам спикера, Национальный банк напрямую с потребителями взаимодействовать не будет. Платежи с помощью цифрового тенге будут осуществляться через банки второго уровня и платежные организации.

Чтобы конвертировать наличные или электронные деньги в цифровой тенге, для начала потребуется открыть специальный счет. Для этого нужно связаться с банком второго уровня, который подключен к платформе. На данный момент, по словам Жаленова, в проекте цифрового тенге участвуют пять банков второго уровня.

"Банки, которые уже подключились к платформе – Евразийский банк, БЦК, Алтын банк, Народный банк и Казпочта, начали внедрять определенный продукт. Каждый из банков имеет свою фокус группу и развивает собственную карту на базе технологий цифрового тенге". Бинур Жаленов

Для того, чтобы пользоваться цифровым тенге, потребуется существующее банковское приложение одного из пяти участников проекта. Предполагается, что счет в цифровом тенге в банковском приложении может быть привязан к существующей платежной карте. Счет также может отображаться в приложении как еще одна карта или текущий счет. Ничего дополнительного приобретать или скачивать не потребуется.

Когда ожидается запуск платежей в цифровом тенге для казахстанцев?

Точную дату, когда цифровой тенге будет доступен для клиентов каждого конкретного банка, Бинур Жаленов порекомендовал узнавать непосредственно в самих банках. Со стороны Нацбанка технология к поэтапному масштабированию уже готова.

"Я думаю, что в 2024 году каждый из банков свою фокус группу будет поэтапно расширять. Мы надеемся, что к концу этого года будет больше ясности относительно сроков каждого из участников рынка". Бинур Жаленов

В целом, подключение всех участников банковского рынка Казахстана к платформе цифрового тенге ожидается до конца 2025 года.

Отмечается, что расплатиться цифровым тенге можно будет за любой товар или услугу.

"Мы построили интеграцию с международными платежными системами, чтобы цифровой тенге можно было тратить в любом месте: расплачиваться в терминалах, обналичивать в банкоматах, использовать в ApplePay или SamsungPay, онлайн–платежах. Никаких ограничений при использовании цифрового тенге у потребителя не будет". Бинур Жаленов

Функции цифрового тенге

Одной из ключевых функций цифрового тенге, по словам Бинура Жаленова станет возможность пользоваться им при отсутствии интернета, при условии, что цифровые деньги были заблаговременно сохранены на устройстве.

"Особенностью оффлайн использования цифрового тенге является цепочка онлайн расчетов. Это означает, что что если я расплатился цифровыми тенге, то вы можете использовать их с третьим лицом, далее с четвертым и так далее. Всего возможно до 15 операций в цепочке таких оффлайн транзакций". Бинур Жаленов

Спикер подчеркнул, что главная задача внедрения цифрового тенге в том, чтобы в любой жизненной ситуации человек мог расплатиться за товар или услугу, и цифровой тенге покрывает часть этих ситуаций.

Цифровым тенге также можно будет расплатиться за рубежом за счет интеграции с международными платежными системами.

"Вы можете быть на Мальдивах, в Германии и спокойно расплачиваться своими цифровыми тенге. Другой момент, это вопрос интеграции с платформами цифровых валют центробанков других стран. К примеру, чтобы можно было отправить какую–то сумму в Гонконг или Китай быстрее и дешевле чем сейчас. Мы тестируем такую возможность в этом году". Бинур Жаленов

Ожидается, что в течение двух–трех лет у граждан появится возможность отправлять деньги за рубеж с помощью цифрового тенге.

Еще один способ применения цифрового тенге – различные социальные выплаты или государственные платежи.

Например, в этом году совместно с акиматом Алматы, ТОО "Транспортный холдинг Алматы" (ONAY) и АО "Казпочта" был запущен механизм цифровых ваучеров.

"Ребенок, у которого есть транспортная карта подтверждает свой визит в столовую. На основании этого подтверждения деньги переходят с цифрового счета школы в адрес оператора этой столовой. Соответственно школа и родители знают, кто поел и в какое время, столовая получает деньги в моментальном режиме для дальнейшего использования. Мы как общество получаем прозрачное расходование государственных средств". Бинур Жаленов

Спикер добавил, что контроль за расходованием государственных средств в настоящее время довольно сложный процесс, а использование цифрового тенге делает его более прозрачным. Ранее, глава Нацбанка Тимур Сулейменов также прокомментировал запуск цифрового тенге.