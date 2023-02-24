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Спасатели рассказали, как может помочь свисток во время землетрясения

свисток землетрясение советы спасатели Фото: pixabay
Руководитель Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС Казахстана Владимир Цой рассказал, как вести себя при ЧС и что обязательно нужно иметь с собой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Если началось землетрясение, а вы находитесь дома, то спасатели рекомендуют встать в проем со стороны несущих стен. Ни в коем случае не спускаться на лифте. 

"Раньше были чугунные ванны, они могут спасти, если в них лечь. В некоторых случаях я слышал, говорят про холодильник. Я видел, как холодильник держал стену в Турции. Но в другом месте видел, как с первого по третий этаж сложился дом и проем составлял всего около 30 сантиметров", – рассказал Владимир Цой.

Также он добавил, что жители сейсмоопасных регионов должны иметь дома "тревожный чемоданчик", в котором должны быть документы, фонарь, теплое белье и питьевая вода. 

"Также с собой нужно иметь свисток. Когда произошло землетрясение, когда человек оказывается под завалами, он кричит и зовет о помощи, через сутки силы иссякают. Поэтому в этом случае может помочь свисток", – отметил он.

23 февраля в ДЧС Алматы рассказали, что в случае землетрясения в городе развернут 384 пункта помощи.

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Землетрясения в Турции МЧС РК Алматы Турция
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