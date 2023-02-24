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Законодательство РК

Казахстанцам могут разрешить передавать до 50% пенсионных накоплений в УИП в этом году – Нацбанк

ЕНПФ Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В этом году у казахстанцев может появиться возможность переводить до 50% пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП), об этом в рамках пресс-брифинга в Астане рассказала заместитель председателя Национального Банка РК Алия Молдабекова, сообщает Zakon.kz.
"Сейчас совместно с государственными органами обсуждаются поправки в законодательство, чтобы все вкладчики могли иметь возможность переводить не более 50% своих пенсионных накоплений частным управляющим компаниям. Проект в работе, ожидается, что в этом году уже будет такая возможность", – сообщила Алия Молдабекова.

Она отметила, что на данный момент у части вкладчиков уже есть возможность перевести часть своих пенсионных накоплений управляющим компаниям. Однако это касается только тех вкладчиков, у которых порог достаточности пенсионных накоплений выше, чем установленный лимит.

О том, что у вкладчиков ЕНПФ может появиться право передать до 50% от своих пенсионных накоплений в частное управление, зампред Нацбанка ранее сообщила в ходе встречи в Сенате Парламента РК, на которой были рассмотрены вопросы управления пенсионными активами ЕНПФ.

Также отмечалось, что планируется "предусмотреть включение пенсионных накоплений, переданных вкладчиками ЕНПФ в частное управление, в расчет порога минимальной достаточности при намерении вкладчика использовать пенсионные накопления на улучшение жилищных условий или оплату лечения".

 

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