Вложение пенсионных накоплений казахстанцев: в Нацбанке рассказали о механизме инвестирования

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о механизме инвестирования средств ЕНПФ в инфраструктуру, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, пенсионные активы ЕНПФ не изымаются и не расходуются, а постоянно инвестируются на рыночных условиях как в зарубежные активы, так и активы внутри страны.

"Это стандартная практика, аналогичным образом средства вкладываются пенсионными фондами во всем мире. Важно, что данные инвестиции приносят инвестиционный доход. Он распределяется между вкладчиками, тем самым сохраняя и приумножая их пенсионные накопления", – рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Молдабекова отметила, что текущий объем пенсионных активов составляет 17,3 трлн тенге, из которых порядка 70% инвестировано на локальном рынке.

"В основном это инвестиции в государственные ценные бумаги Казахстана, ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора и других казахстанских эмитентов. Около 30% пенсионных активов инвестировано на зарубежных финансовых рынках в такие основные классы активов, как государственные ценные бумаги развитых и развивающихся стран, корпоративные облигации инвестиционного уровня и глобальные акции". Алия Молдабекова

По ее словам, таким образом, ЕНПФ является крупным институциональным инвестором в экономику Казахстана.

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"В этом плане такие инвестиции нужно воспринимать положительно, так как деньги казахстанцев в первую очередь должны работать на нашу экономику. Это обеспечивает не только получение стабильного инвестиционного дохода на пенсионные накопления вкладчиков, но и способствуют социально-экономическому развитию страны. Так, например, за 11 месяцев 2023 года инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 1 279,4 млрд тенге", – рассказала заместитель председателя Национального банка.

Она рассказала, что в 2023-2024 году часть свободной ликвидности по пенсионным активам ЕНПФ планируется инвестировать в облигации квазигосударственных компаний АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Қазына", которые являются надежными эмитентами, имеющими высокие рейтинговые оценки от международных рейтинговых агентств на уровне "ВВВ". Это сопоставимо с суверенными рейтингами Казахстана.

"Если говорить о самом механизме инвестирования, то АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" выпустят облигации на рыночных условиях, а ЕНПФ вложит средства в эти ценные бумаги. Данный механизм является полностью прозрачным. Облигации будут размещаться на Казахстанской фондовой бирже, где помимо ЕНПФ смогут принять участие все заинтересованные инвесторы", – отметила она.

В свою очередь, по словам Молдабековой, уже сами квазигосударственные компании направят их на финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности и других важных для экономики отраслях.

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