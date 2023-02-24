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Шакира посвятила новый клип бывшему мужу Жерару Пике

песня, клип Фото: Instagram/karolg
24 февраля вышел новый клип Шакиры, который за несколько часов набрал более трех миллионов просмотров, и посвящен он бывшему мужу – экс-защитнику "Барселоны" и сборной Испании Жерару Пике, сообщает Zakon.kz.

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Шакира снялась в клипе вместе с певицей KAROL G. В песне есть такие фразы: "Что ты делаешь на полу? Теперь хочешь вернуться?". Поклонники связывают выход клипа с тем, что "Барселона" вылетела из Лиги Европы.


В конце 2022 года Шакира и Пике официально развелись после 11 лет брака. Шакира неоднократно обвиняла футболиста в измене.

В последнее время внимание испанских СМИ приковано к экс-футболисту "Барселоны" Жерару Пике и его новой девушке Кларе Чиа Марти. Один из таких моментов зафиксировали назойливые папарацци, которые поймали поспешный уход Жерара и Клары из одного из ресторанов Барселоны. 

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