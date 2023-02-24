Туман, гололед и метель ожидаются в Алматы и восьми областях Казахстана в субботу

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 8 областях страны на 25 февраля, сообщает Zakon.kz.

В Алматы днем временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. В Конаеве днем ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-восточный, порывы 18 м/с.



Днем на юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области днем порывы 15-20, на западе области временами 25 м/с. В Актау днем ожидается ветер юго-восточный 15-20, временами порывы 25 м/с.



На юге, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман.



На юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер западный, на западе, юге области днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. В южной половине области туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.



На юге Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 18 м/с.

"В связи с прогнозом сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 25 по 27 февраля 2023 года в Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской областях и прилегающих территориях г. Алматы ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики представили прогноз погоды на субботу в Астане, Алматы и Шымкенте.