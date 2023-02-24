Бизнесмен пожаловался акиму Алматы на условия на рынке "Рахат"

Предприниматель, работающий на рынке "Рахат" в Алматы, пожаловался на условия, в которых приходится работать. В марте прошлого года им выключили свет, при том, что, по словам бизнесмена, аренда и налоги были оплачены. Предприниматель попросил о помощи акима Алматы, сообщает Zakon.kz.

Аким города Ерболат Досаев отказался помогать, объяснив, почему.

"Собственники постоянно выдвигают вас вперед: вот вы сходите, скажите о том, об этом. Земля под этим базаром была арендована, она относится к городу, она не относится к собственникам рынка, которые прикрываются горожанами для решения своих вопросов", – сказал Ерболат Досаев.

По словам акима, в таком плохом состоянии ни одного из 56 рынков в городе нет.

"Я бы не говорил так, если бы не был на рынке сам. Хозяин рынка за столько лет не вложил туда ни копейки. Плату за ежемесячную аренду вы кладете ему в карман. Он о вас думает? Вместо того чтобы перекрыть крышу, он думает о своем кармане. Есть решение суда о передаче территории рынка в собственность государства, мы работаем по решению суда, другого пути нет", – отметил аким Алматы.

Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева посещала рынок и разговаривала с директорами соседних рынков.

"Они все предоставляли места, озвучивали свои цены, давали гарантии, поэтому я не знаю, что предпринимателей там не устроило", – отметила аким района.

Досаев предложил бизнесмену переехать на другое место, чтобы не потерять и не закрыть бизнес.

"Соседние рынки были готовы сделать скидку, установить стабильную цену за аренду на год. Я дам поручение заместителю, он вас примет на следующей неделе. Какая еще помощь нужна, помогу, если смогу. Но еще раз повторю, переезжайте в другое место, на соседние рынки". Аким Алматы Ерболат Досаев

Он пояснил, что рынка "Рахат" нет в Генплане. "Все, что положено по закону, должно и будет сделано", – добавил Досаев.

24 февраля жительница Жетысуского района предложила акиму Алматы Ерболату Досаеву рассмотреть закон, запрещающий использовать уголь в качестве топлива.

