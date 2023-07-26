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Алматинские торговцы пожаловались Досаеву на владельцев рынка "Кенжехан"

Алматинские торговцы пожаловались Досаеву на хозяев рынка "Кенжехан" Фото: Zakon.kz
Торговцы одного из крупнейших рынков Алматы пожаловались акиму Ерболату Досаеву, что хозяева базара собирают с них деньги "на модернизацию", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женщина, торгующая на рынке "Кенжехан", рассказала акиму, что владельцы базара собирают с арендаторов деньги на модернизацию.

"Администрация рынка собирает денежные средства с нас. Они говорили, что рынок будут строить за свой счет, но путем давления и вымогательства забирают эти деньги у народа. Почему вы позволяете им обманывать нас? Ладно, если бы эти деньги шли в бюджет государства, но миллионы идут одному бизнесмену в карман. Когда прекратится вымогательство рынка "Кенжехан"? Когда вы заступитесь за народ?" – спросила алматинка. 

Ерболат Досаев ответил, что вопросы развития алматинских рынков – на особом контроле у акимата. В городе 56 рынков, "Кенжехан" – один из самых крупных.

"Кенжехан" должен был завершить модернизацию до 1 января этого года. Но были обстоятельства, связанные с пандемией и другие. Они обращались, сообщали, что примут решение и соберут средства, чтобы модернизировать рынок. К сожалению, есть договорные отношения, люди сами подписывают бумаги", – сказал аким.

В прокуратуре Алматы добавили, что сейчас в отношении рынка "Кенжехан" проводят большую проверку. В течение недели вопрос пообещали решить.

Ранее на рынке "Кенжехан-2" в Алматы произошел пожар.

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