Алматинка предложила ввести закон по запрету использования угля в городе

Жительница Жетысуского района предложила акиму Алматы Ерболату Досаеву рассмотреть закон, запрещающий использовать уголь в качестве топлива, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что этой зимой в Жетысуском районе зафиксировано колоссальное превышение по загрязнению качества воздуха.



Ерболат Досаев посчитал предложение жительницы интересным, но подчеркнул, что для начала все жители Алматы должны подключиться к газу.

"Премьер-министр дал поручение до 1 мая определиться по конечной схеме газификации. Как только реальная газификация пройдет, мы готовы вынести в маслихат запрет об использовании других видов топлива, но сначала давайте доведем. У нас магистральные газопроводы проведены, но люди еще не подключились. Эти вопросы нужно решить, потому что в отопительный сезон, кроме угля, люди топят и шинами". Аким Алматы Ерболат Досаев

Глава мегаполиса добавил, что объемы использования угля в городе низкие. На сегодняшний день алматинцы используют всего порядка 16 тыс. тонн угля.

"Ну мы с этими 16 тыс. разберемся, которые официально покупают жители Алматы. По ТЭЦ премьер-министр дал поручение, чтобы разобрались с "Самрук-Энерго", определились с вариантами. Завершение первого этапа стоит в следующем году во второй половине. Если изменения будут, то разберемся с "Самрук-Энерго" по их планам". Ерболат Досаев

Для жителей Алматы состояние воздуха – один из животрепещущих вопросов. Ежегодно общественность и власти города призывают разобраться с проблемой воздуха. Специалисты провели замеры и проанализировали сложившуюся ситуацию.

Отметим, за последние пять лет стабильно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха также наблюдается в Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау.