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Ситуация в Украине: Зеленский вручил награды военным, Канада планирует выделить новый пакет помощи

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил почетные звания военнослужащим и гражданским лицам, а также передал боевые знамена воинским частям Вооруженных сил и штурмовым бригадам «Гвардии наступления», сообщает Zakon.kz.
  • Канада планирует выделить новый пакет помощи Украине в размере $32 млн.
  • Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская" за героизм и отвагу.
  • Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.
  • Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
  • Конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
  • Власти Молдовы старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя нападение на Российский культурный центр в Кишиневе.
  • Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau.
  • Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине не приведет к миру.
  • Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Черниговской области арестована недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией, по производству тканей стоимостью более 37 млн долларов.
  • Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на территории Украины.
  • Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.

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