Ситуация в Украине: Зеленский вручил награды военным, Канада планирует выделить новый пакет помощи
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил почетные звания военнослужащим и гражданским лицам, а также передал боевые знамена воинским частям Вооруженных сил и штурмовым бригадам «Гвардии наступления», сообщает Zakon.kz.
- Канада планирует выделить новый пакет помощи Украине в размере $32 млн.
- Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская" за героизм и отвагу.
- Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.
- Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
- Конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
- Власти Молдовы старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя нападение на Российский культурный центр в Кишиневе.
- Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau.
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине не приведет к миру.
- Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Черниговской области арестована недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией, по производству тканей стоимостью более 37 млн долларов.
- Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на территории Украины.
- Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.
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