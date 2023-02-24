Ситуация в Украине: Зеленский вручил награды военным, Канада планирует выделить новый пакет помощи

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды и присвоил почетные звания военнослужащим и гражданским лицам, а также передал боевые знамена воинским частям Вооруженных сил и штурмовым бригадам «Гвардии наступления», сообщает Zakon.kz.

Канада планирует выделить новый пакет помощи Украине в размере $32 млн.

Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская" за героизм и отвагу.

Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве.

Польша готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем, поскольку ни одна из сторон не имеет решающего преимущества, сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Власти Молдовы старательно разжигают атмосферу ненависти к России, но российские культурные центры работали и продолжат работать, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя нападение на Российский культурный центр в Кишиневе.

Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план Китая по урегулированию конфликта на Украине не приведет к миру.

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Черниговской области арестована недвижимость предприятий, якобы связанных с Россией, по производству тканей стоимостью более 37 млн долларов.

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на территории Украины.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.

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