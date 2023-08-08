Ситуация в Украине: Зеленский вручил награды военным, Нидерланды изучают способы усиления украинской ПВО

Фото: president.gov.ua

В День войск связи президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил страны и вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Зеленский заявил, что Россия останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из "зерновой сделки".

Путин подписал указ о приостановлении ряда положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими "недружественными" государствами.

США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams – CNN.

На переговорах в Саудовской Аравии не все страны согласились с формулой мира украинской стороны – руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Госдеп США считает, что предложение РФ о поставках зерна в страны Африки не решит проблему роста цен на мировом рынке. Заявленные Россией 50 тысяч тонн продовольствия несравнимы с 20 миллионами тонн, которые экспортировались в рамках "зерновой сделки" – госсекретарь Блинкен.

Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям – Минобороны Беларуси.

Польша перебрасывает на границу с Беларусью дополнительно тысячу военных – Минобороны Польши.

Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности со странами – подписантами декларации в Вильнюсе – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Документ под названием "Философия украинской формулы мира", разъясняющий каждый из 10 пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине, опубликован во вторник на сайте офиса Зеленского.

Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте двусторонние гарантии безопасности в рамках декларации G7 по поддержке Украины, а также необходимость усиления ПВО и поставки бронетехники для Киева.

Нидерланды изучают способы дальнейшего усиления украинской ПВО, сообщил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте.

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