Ситуация в Украине: Зеленский вручил награды военным, Нидерланды изучают способы усиления украинской ПВО
Фото: president.gov.ua
В День войск связи президент Украины Владимир Зеленский встретился с военнослужащими войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил страны и вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.
- Зеленский заявил, что Россия останется без судов, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море после своего выхода из "зерновой сделки".
- Путин подписал указ о приостановлении ряда положений налоговых договоров с США, странами ЕС и другими "недружественными" государствами.
- США одобрили отправку в Украину первой партии танков Abrams – CNN.
- На переговорах в Саудовской Аравии не все страны согласились с формулой мира украинской стороны – руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Госдеп США считает, что предложение РФ о поставках зерна в страны Африки не решит проблему роста цен на мировом рынке. Заявленные Россией 50 тысяч тонн продовольствия несравнимы с 20 миллионами тонн, которые экспортировались в рамках "зерновой сделки" – госсекретарь Блинкен.
- Вооруженные силы Беларуси проводят вблизи границ с Польшей и Литвой учения в обстановке, максимально приближенной к реальным боевым условиям – Минобороны Беларуси.
- Польша перебрасывает на границу с Беларусью дополнительно тысячу военных – Минобороны Польши.
- Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности со странами – подписантами декларации в Вильнюсе – глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
- Документ под названием "Философия украинской формулы мира", разъясняющий каждый из 10 пунктов "формулы мира" Владимира Зеленского по урегулированию на Украине, опубликован во вторник на сайте офиса Зеленского.
- Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте двусторонние гарантии безопасности в рамках декларации G7 по поддержке Украины, а также необходимость усиления ПВО и поставки бронетехники для Киева.
- Нидерланды изучают способы дальнейшего усиления украинской ПВО, сообщил во вторник премьер-министр страны Марк Рютте.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript